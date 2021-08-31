İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Eylül ayında 6'sı yeni oyun

1 Eylül'de açılacak yeni tiyatro sezonunda tiyatroseverleri müzikallerden klasiklere, tarihi oyunlardan yeni yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor.

Yeni oyunlarımız Antigone, Yaftalı Tabut, Veba, Maviydi Bisikletim, İfigenya, Moby Dick'in yanı sıra Hastalık Hastası, Geçit, Ay Carmela!, Can Yeleği, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Zehir, Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin, Matruşka, Çın Sabahta, Uzlaşma adlı oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları Gazhane'de

Tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, endüstriyel kültürel miras kapsamına alınıp dönüştürülerek İstanbul'umuz, Müze Gazhane ismiyle Anadolu yakasında yeni bir kültür ve sanat kompleksi kazandı. İBB Şehir Tiyatroları, Müze Gazhane'de iki yeni sahnesinde oyunlarını sahnelemeye başlıyor. Meydan sahnesi konseptinde Küçük Sahne'si ve İtalyan sahne konseptinde Büyük Sahne'siyle Şehir Tiyatroları ailesine uzun bir aradan sonra iki yeni sahne katılmış oldu.

Açıkhava Yaz Oyunları'nın Biletleri Tükeniyor

Tiyatro seyircimizin merakla beklediği Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'ndeki Yaz Oyunları gösterimleri devam ediyor.

Pollyanna ile başladığımız Yaz Oyunları'nın devamında, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi 7 Eylül 2021 Salı, Hastalık Hastası 9 Eylül 2021 Perşembe, Antigone 11 Eylül 2021 Cumartesi sahnelenecek.

Harbiye Açıkhava Sahnesi Yaz Oyunları'nı saat 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Bültenler