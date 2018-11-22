İstanbul Büyükşehir Belediyesi Öğretmenleri Unutmadı

– İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) il genelinde yaklaşık beş bin öğretmeni okullarında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı. Belediye çalışanları öğretmenlere hediyeler verirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kutlama mesajını iletti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri Emlak Konut İlköğretim Okulu'nda öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. İl genelinde yaklaşık beş bin öğretmeni okullarında ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladıklarını belirten belediye çalışanları, öğretmenlere hediyeler verdi.

"ÖĞRETMENLER TOPLUMUN ÖNÜNDE YÜRÜYEN GÖNÜL ERİDİR"

İstanbul Emlak Konut İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Meryem Delier, öğretmenlerin toplumda ki önemine dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür eden Delier, "Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza ve halkımıza bu güzel günü bizler ile paylaştıkları için teşekkür ederim. Öğretmenlerin unutulmadıklarını gösteren özel bir gün bugün. Öğretmenler insanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlayan, topluma arkasını dönmeden, toplumun sürekli önünde yürüyen bir gönül eridir. Biz öğretmenler, dünyanın en eski ve en zor mesleğini icra ediyoruz. Bu bilinç, bu duygular, bu gurur ile daima toplumumuza yeni nesiller yetiştirme ve çalışma azmi ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İstanbul