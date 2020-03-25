İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin girişlerine termal kamera konuldu
İSTANBUL l Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında Saraçhane'deki belediye sarayı girişlerine termal kamera koydurdu.
25.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:52
İSTANBUL l Büyükşehir Belediyesi (İBB), koronavirüs önlemleri kapsamında Saraçhane'deki belediye sarayı girişlerine termal kamera koydurdu.
- İstanbul
İBB yetkilileri salgına karşı önlem amaçlı olarak belediye sarayının 3 girişine termal kamera yerleştirildiğini söylediler.
- İstanbul
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Kaynak: DHA