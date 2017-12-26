İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Yapılan Açıklamada Tuzla'daki Kokunun Sebebi "Atıksu Kolektör...
IHAAW012628-GEN/26-12-2017 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada Tuzla’daki kokunun sebebi “Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir” denildi.
IHAAW012628-GEN/26-12-2017
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada Tuzla'daki kokunun sebebi "Atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir" denildi. 26.12.2017 01: 26: 28 TSI
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