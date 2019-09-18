İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya...
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor.
18.09.2019 12:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."
Kaynak: AA