İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor.

18.09.2019 12:52
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor."

Kaynak: AA
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