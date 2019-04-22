İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu Başkanlığında İlk Kez Toplandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni dönemim ilk Meclis Toplantısı yapılıyor.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki oturum, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayınlanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinin ardından yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki ilk toplantı hayatlarını kaybeden askerler için saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı.
Konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırının arkasında olanların ortaya çıkarılması gerektiğini belirten İmamoğlu, "Bu saldırı cumhuriyetin değerlerine yapılmıştır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com