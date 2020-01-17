İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

17.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek

(İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.


İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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