İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
İBB, cemevlerine temizlik ve benzeri hizmetleri ücretsiz verecek
17.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:43
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), cemevlerinin temizlik ve benzeri hizmetlerini belediye bütçesinden karşılayacak.
İBB Meclisi ocak ayı ikinci oturumu, Saraçhane'deki başkanlık binasında Meclis 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ başkanlığında gerçekleştirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com