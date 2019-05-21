İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Bin 717 Makam Aracı Olduğu İddiası Gerçek Dışı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı bulunduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu, misafirlerin kullanımına tahsis edilenler dahil makam aracı olarak hizmet veren araç sayısının 120 olduğunu bildirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), belediye bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı bulunduğu iddialarının doğru olmadığını, makam aracı sayısının 120 olduğunu bildirdi.
İBB'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada "İBB bünyesinde 643 yöneticiye karşılık bin 717 makam aracı, 48 yöneticinin bulunduğu İETT'de 150 kiralık makam aracı bulunduğu, İBB'ye bağlı İSKİ'nin yönetici kadrosunda 124 kişi bulunmasına rağmen 874 adet kişiye tahsisli araç bulunduğu" gibi iddiaların yer aldığı hatırlatıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com