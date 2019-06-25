İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et