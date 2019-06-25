İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonrasında Salı günü saat 15.00'e kadar süren ilçe seçim kurulu itiraz süresi sona erdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Yeşim Salkım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik eden Gülben Ergen'in AK Partili isimlerle olan fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika Haberleri