AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik, "Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın." dedi.

Canikli, Giresun Belediyesinde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diledi.

Kurtuluş Savaşı'nda bölgedeki hain projelere "dur" diyen, halk arasında Topal Osman Ağa olarak bilinen Osman Feridinoğlu'nu anımsatan Canikli, "Giresun hem Topal Osman Ağa'yı çıkardı, aynı şekilde Kurtuluş Savaşı'nda bu topraklara 'namert' çizmesi değmesin diye Giresunlu birlerce şehidimiz var. Giresun özel alaylarla bu mücadeleye katkı sağlamış bir ilimiz, bir kahramanlar diyarı." diye konuştu.

Canikli, şimdi Giresunlulara özel bir görev daha düştüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Topal Osman Ağa'nın Kurtuluş Savaşı döneminde Pontuslulara karşı, bu bölgeyi Pontuslulaştırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelenin bir benzerinin şu anda yine biz torunları tarafından verilmesiyle karşı karşıyayız. Daha doğrusu böyle bir yükle, böyle bir sorumlulukla karşı karşıyayız. O zaman Topal Osman Ağa hangi amaçla kime karşı bu mücadeleyi vermişse şimdi de aynı hain projeyi hayata geçirmek isteyenlere karşı o projeyi inşallah akamete uğratmak için Giresunlular olarak bu çalışmayı sürdüreceğiz."

Projenin çok açık olduğunu vurgulayan Canikli, şu değerlendirmede bulundu:

"Öyle anlaşılıyor ki bu projeyi yürütmek üzere seçilenlerden biri de CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Bey ama artık mızrak çuvala sığmıyor. Cilalamakla, algı operasyonlarıyla bugüne kadar maskelemeye çalıştılar, belli ölçüde de başarılı oldular yani hiç gerçekle alakası olmayan, daha doğrusu olmayan yönünü cilalayıp, parlatıp, kamuoyuna aktardılar ve kamuoyunu ikna etmekte de belli ölçüde başarılı oldular ama artık bütün o ilk andaki şaşkınlık, karışıklık ortadan kalkınca, ne olup bittiğini millet sorgulamaya başlayınca gerçeklerle yüz yüze geldik, herkes geldi, gelmeye başladı. Artık onların özel yetiştirilmiş, bu amaç için koçbaşı olarak kullanmak üzere yetiştirilmiş özel bir proje olduğu bugün ayan beyan ortadadır."

"Bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez"

Canikli, kaç gündür İmamoğlu'na yönelik ağır iddialarda bulunduklarını, buna rağmen çıkıp herhangi bir açıklama yapmadığının altını çizerek, "Yani Yunan medyasında olan biten olayları, 'Ya olur mu? Ne alakası var? Onlarla benim hiçbir alakam yoktur, o ziyaretlerimin amacı budur' ya da 'Makarios'un heykelini dikmemin amacı budur', aynı şekilde Papandreu'nun kendisini özel olarak ziyarete gelmesinin amacı 'budur' diye makul, mantıklı, herkes tarafından kabul edilebilecek açıklamalar yapması gerekiyor ama tık yok." dedi.

İmamoğlu'nun ruhunun ve kalbinin millet için çarpmadığını iddia eden Canikli, "Beyni bu milletin emrinde değil, çıkıp bunu bile söylemiyor, 'Olur mu öyle şey? Ben her şeyimle Türk milletine aitim' demiyor, diyemiyor. Sadece bu konuyla ilgili sorulan soruları geçiştirerek olayı kapatmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Canikli, Yunan medyasının İmamoğlu'nu sahiplendiğini, kendisi gibi gördüğünü ileri sürerek, şunları kaydetti:

"Bu kişiyi kendisi gibi görüyor, kendi evladı gibi görüyor, 'bizim çocuk' diyor. Hatta İngilizce yayın yapan bir gazete doğrudan 'The Greek' olarak tanımlıyor. 'Greek' olarak yani 'Yunan' diyor, Ekrem Bey'e 'Yunan' diyor. Olmayan bir şeyi kesinlikle kamuoyuyla paylaşmıyoruz, her şey ortada, açık. Bu kadar soru işareti, bu kadar şaibe varken çıkıp başka konular üzerinden algı oluşturarak İstanbul gibi bir yere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olamazsın. Bir defa gerçekten ruhunun, kalbinin, beyninin Türk milleti için çarptığını, tüm her şeyiyle bu millete ait olduğunu ispat etmen gerekiyor. Olmadığı konusunda çok büyük soru işaretleri, şaibeler, kuşkular var. Onların netleştirilmesi gerekiyor, bu milleti ikna etmen gerekiyor. Yoksa o göreve gelemezsin, bu millet elbette o göreve gelmene müsaade etmez."

Bu nedenle Giresunlulara büyük görev düştüğünü belirten Canikli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir kez daha bu millet için ne yapılması gerekiyorsa elbette hemşehrilerimiz onu yapmaya hazır. Topal Osman Ağa'mız ne yapmışsa, Pontuslulara karşı hangi mücadeleyi vermişse, onların bu topraklarda tekrar yeşermemesi, hayat bulmaması için işgal edilmemesi için hangi mücadeleyi vermişse, hangi yaklaşımla, kahramanlık duygularıyla hareket etmişse şimdi Giresunlular da Topal Osman Ağa'nın torunları da yine aynı amacı, aynı hain projeyi ortadan kaldırmak için bu mücadeleyi verecek inşallah. İstanbul'da nüfus olarak ciddi bir ağırlığa sahip olan Giresunlular bu görevlerini, Topal Osman Ağa'nın yaptığı gibi şimdi de yapacak ve milletin geleceğini çok büyük oranda tehlikeye atacak bu projeye geçit vermeyeceğiz. Bu projenin hayata geçirilmesinin önüne inşallah hep birlikte set olacağız ve bu hainler 23 Haziran'da emellerine ulaşamayacaklar."

Kaynak: AA