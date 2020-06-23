İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

23.06.2020 20:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 20:25

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt Belediyesiyle iş birliği içinde selin etkili olduğu bölgelerdeki tamir ve tadilat işlerini hızla çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

İmamoğlu, selin meydana geldiği Esenyurt ilçesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, selin etkili olduğu bazı bölgelerde geçmişten bugüne yaşanan bazı altyapı sorunları olduğuna dikkati çekti.

Pandemi sürecinde başlattıkları çalışmaların ne kadar önemli olduğunun yaşanan sel felaketiyle yeniden anlaşıldığını vurgulayan İmamoğlu, "Zira Haramidere'deki süreçle ilgili de Esenyurt Belediye Başkanlığımızla yaptığımız toplantılarda en önemli sorunlardan biri olarak bu alan belirlenmişti. Biz burada şantiyemizi kurduk. Yani dereden kaynaklı baskınların giderilmesi hususunda süreci tamamladık ve bu süreçle ilgili çalışmalarımızı başlattık." dedi.

Yaşanan can kaybından duyduğu üzüntüyü de dile getiren İmamoğlu, "Başımız sağ olsun. Suriyeli bir misafirimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı da var. Arkadaşlarım takibini yapıyorlar." diye konuştu.

"Dayanışma alanı oluşturuyoruz"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da bölgede incelemelerde bulunduğunu hatırlatan Başkan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Belediye Başkanımız burada çalışma içerisinde. Bir dayanışma alanı oluşturuyoruz. Hem Valilik hem biz, önce buradaki yaraları sarmalıyız. Burada Valiliğin aldığı kararlar, onun paralelinde, Valiliğimizin öncülüğünde bizim de katkılarımızla burada zarar gören hem vatandaşlarımızın hem esnafımızın yanında olacağız. Esenyurt Belediyemizle iş birliği yaparak buradaki tamir ve tadilatları hızla çözüme kavuşturacağız. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmasına fırsat tanımayız. Ama afet olmasından ziyade afetten önce alınması gereken tedbirler daha önemliydi. Bugün de açıkladım İstanbul'un bu 38 noktasında biz yatırım yapıyoruz. Ne kadar önemli yatırımlar yaptığımızın bu anlamda tekrar altını çizeyim."

Yağışların iki, üç gün daha süreceğini de hatırlatan İmamoğlu, vatandaşları uyardıklarını, bazı özel noktalarda yardım araçlarını hazır tuttuklarını bildirdi. İmamoğlu, "Bir yandan da İstanbul'un bütün, bu nevi baskın sorunu yaşayan alanlarını da kalıcı olarak çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Burada da çalışmalarımızı en kısa zamanda inşallah sizlerle paylaşırız. Hızlıca yaraları saracağız, birkaç gün içinde burayı bambaşka bir halde görürsünüz umarım." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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