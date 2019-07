İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Alaplı'da

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ereğli ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali'ne katılmak için geldiği Zonguldak'ta, Alaplı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Festival kapsamında her yıl bir kişiye verilen "Sevgi, Barış ve Dostluk Ödülü"nü almak üzere Ereğli'ye giderken Alaplı'ya uğrayan İmamoğlu, halka hitap etti.

Kendisine gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, "İnanın her birinizdeki cesaret, benim cesaretimi büyütmüştür." dedi.

Demokrasinin önemine işaret eden İmamoğlu, "Hak, hukuk, adalet; hava gibidir, su gibidir. Bütün belediye başkanlarımızla, bütün Türkiye'nin her noktasına hizmet etmeyi, birleşmeyi, buluşmayı, partilerüstü bir ahlakla herkesi kucaklayan, öteki beriki demeden herkesi kucaklayan ve anlayan, iş, hizmet üreten bir dönemi başlatacağız." diye konuştu.

İmamoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle Ereğli'ye hareket etti.

Kaynak: AA