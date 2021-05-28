Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame
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Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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