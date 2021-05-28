Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.