İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit...
07.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 07.05.2020 14:00
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gönderdiği elektronik postalarla tehdit ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık Tuna Görgünoğlu tahliye edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA