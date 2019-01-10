İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı Tarafınızdan Oyunuza...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı Tarafınızdan Oyunuza...

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim"ANKARAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: "Cumhurbaşkanı tarafınızdan oyunuza talibim"

ANKARAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA
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