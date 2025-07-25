İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 25-26 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 25-26 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Büyükçekmece ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Temmuz İstanbul Büyükçekmece su kesintisi saatleri...

Büyükçekmece su kesintisi bilgileri paylaşıldı. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 25 Temmuz günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 25 Temmuz İstanbul su kesintisi saatleri...

BÜYÜKÇEKMECE SU KESİNTİSİ

Etkilenen Mahalle: ALKENT 2000 MAH.

Arıza Açıklaması: BEDAŞ ENERJI KESINTISI

Başlama Tarihi: 25.07.2025 17:28:19

Tahmini Bitiş Tarihi: 25.07.2025 21:00

Detaylı Bilgi İçin: ALO 185

İstanbul BÜYÜKÇEKMECE su kesintisi! 25-26 Temmuz İSKİ Büyükçekmece su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu

TRT'den kovulan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Tüm emekleri için teşekkür ediyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.