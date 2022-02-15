Büyükçekmece'de yol çöktü, 5 yaşındaki çocuk içine düştü

Olay 13 Şubat Pazar günü Ekinoba Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kanalizasyon borularının geçtiği bölgede birkaç metre derinliğinde çukur oluştu. 5 yaşındaki İdil Mungan annesi Işıl Mungan ile birlikte sokakta yürüyordu. Küçük çocuk yolda oluşan çukurun içine düştü. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla çocuk çukurdan çıkarıldı. Olayın bildirilmesinin ardından belediye ekipleri çukurun çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Çukura düşen çocuk olayı küçük sıyrıklarla atlattı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

"BİR ANDA ÇOCUK YOLUN İÇİNE DÜŞÜYOR"

ÇUKUR KAPATILDI