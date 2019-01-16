İstanbul- Büyükçekmece'de Kuyumcudaki Soygun Girişimi Kamerada
İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)Ersan SAN - İstanbul DHABüyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
İstanbul- BÜYÜKÇEKMECE'DE KUYUMCUDAKİ SOYGUN GİRİŞİMİ KAMERADA (ek görüntüyle)
Ersan SAN - İstanbul DHA
Büyükçekmece'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu, silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA