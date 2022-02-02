İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANMASINA ARA VERİLDİ - Haberler
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANMASINA ARA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi.

BÜYÜKÇEKMECE'de kayıp olarak aranan Murat K.'nin öldürülerek atıldığı düşünülen bölgede polis ekipleri arama çalışmalarına ara verdi. Kazı ve arama çalışmasına yarın sabah devam edileceği belirtildi.

Pınartepe Mahallesi'nde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir kayıp olan Murat K.'nin cesedinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı. Bir tanığın ifadesinde Murat K.'nin öldürülüp cesedinin ise boş araziye gömüldüğünü itiraf etmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Dün sabah saatlerinde başlayan çalışmalar bugün de sürdü. Çalışmalara 21.00 sıralarında ara verildi. Aramalara yarın sabah devam edileceği öğrenildi.

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANMASINA ARA VERİLDİ

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANMASINA ARA VERİLDİ

İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE KAYIP KİŞİNİN CESEDİNİN ARANMASINA ARA VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Polis, Güncel, Haber

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