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Büyükçekmece'de kaçak içki baskını

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Büyükçekmece'de kaçak içki baskını

BÜYÜKÇEKMECE'de evde kaçak içki ve sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE'de evde kaçak içki ve sigara imalatı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. İmalathaneye çevrilen evde yapılan aramalarda, kaçak içki ve tütün ele geçirildi.

Polis, Kamiloba Mahallesi Kamilbey Caddesi'nde bulunan evde, kaçak içki ve sigara imalatı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 9 Mart Çarşamba günü ihbarın yapıldığı eve baskın düzenledi. Baskında, adreste bulunan S.A. (49) ve E.Z.K. (53)  gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda;  2 otomatik sigara sarma makinesi, 5 koli halinde 50 bin adet makaron, 2 bin 300 sigara kutusu, 13 kilogram paketli tütün, 20 litre metil alkol, litrelerce dolduurlmuş sahte içki, 3 şişe anason aroması, 5 şişe üzüm aroması ele geçirildi. 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Baskın anı kameraya yansıdı.


Büyükçekmece'de kaçak içki baskını

Büyükçekmece'de kaçak içki baskını

Büyükçekmece'de kaçak içki baskını

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaçak İçki, Sigara, Polis, Tütün, Güncel, Haberler

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