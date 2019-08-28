İstanbul-büyükada'daki çalıştayda fayton gerginliği

28.08.2019 13:48

BÜYÜKADA'da düzenlenen "Adalar Ulaşım Çalıştayı"nda hayvan haklarını savunan bir kadın ile faytoncular arasında gerginlik yaşandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Adalar Belediyesi'nin düzenlediği 'Adalar Ulaşım Çalıştayıö Büyükada'da başladı. Açılış oturumunun ardından verilen ara sırasında İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı sahneye çıkarak bir konuşma yapmak istedi. Bu sırada salonda kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül gerginlik yaşanmaması adına olaya müdahale etmek istedi. Salonda bulunan bir kadın, sahnede konuşan dernek temsilcisine tepki gösterip "Her şey çok güzel olacak" diyerek, faytonların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine tartışmaya dahil olan faytoncular ile kadın arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Faytoncular, kadının siyaset yaptığını belirtti.

Kaynak: DHA