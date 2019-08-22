İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

İstanbul DHABüyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı.

22.08.2019 10:44
İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

İstanbul DHA
Büyükada'da faytonu çeken  at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı. 
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Büyükada'da faytonu çeken at,  bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Ancak yere yığılan at ayağa kalkamadı. Faytoncunun atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:
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-atı kaldırmaya çalışan faytoncu


Kaynak: DHA
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