İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA BİR AT DAHA BAYGINLIK GEÇİRDİ

22.08.2019 10:44

Büyükada'da faytonu çeken at bitkin düşerek yere yığıldı. Faytoncu ise yere yığılan atı çekerek zorla kaldırmaya çalıştı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada'da faytonu çeken at, bitkin düşüp yere yığıldı. Faytoncu işine devam edebilmek için atı çekerek yığıldığı yerden kaldırmaya çalıştı. Ancak yere yığılan at ayağa kalkamadı. Faytoncunun atı zorla kaldırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

