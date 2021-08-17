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İSTANBUL BÜLTENİ - 4

İSTANBUL BÜLTENİ - 4
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IDEF'21'DE KONUŞTU (1) Esma MURAT - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE / Cumhurbaşkanı Recey Tayyip Erdoğan, "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IDEF'21'DE KONUŞTU (1)

 

Esma MURAT - Harun UYANIK - İbrahim MAŞE/ Cumhurbaşkanı Recey Tayyip Erdoğan, "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da başlayan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'21)'nda konuştu.

Erdoğan, "Savunma sanayinde bugünkü ihtiyaçları karşılamanın ötesinde geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz" dedi. "Başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz" diyen Erdoğan,  "Türkiye, küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayinde bugünün ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde geleceğin teknolojilerine, geleceğin araçlarına, geleceğin ürünlerine yatırım yapıyoruz" ifadesini kullandı. Erdoğan,  "Asla sınırlarından on binlerce kilometre ötede terörle mücadele adı altında sivil-masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İDEF'21 15. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı: (1)
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