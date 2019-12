İSTANBUL BÜLTENİ - 3

31.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:17

KARTAL'DA İSTİNAT DUVARININ ÇÖKME ANI KAMERADA

Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA - KARTAL'da binanın otopark istinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'taki 10 katlı binanın otopark istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle park halindeki 3 otomobil oluşan

çukura düştü. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü Dökümü:

-Çökme anının kamerada

2- KARTAL'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKEN BİNAYLA İLGİLİ BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

"Teknik arkadaşlar görevinin başında. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye edeceğiz"

Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL, KARTAL'da bir binanın otoparkında istinat duvarı çöktü. Çökme sonrası 3 araçta hasar meydana geldi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Şu an gözle görülür bir sıkıntı yok. Ama yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak, hem kayma gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu ? bunu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz." dedi.

"Birkaç cümle ile ifade edelim, öncelikle üzgünüz. Sitenin istinat duvarı şu an çökmüş durumda. Teknik arkadaşlarımız gerekli incelemeleri yapıyor" diyen Başkan Yüksel, şunları söyledi: "Biz vatandaşlarımızın güvenliği için, olayın yaşandığı binanın sakinlerini şu an tahliye edecek arkadaşlarımız. Anbean statik ve geoteknik hesaplamaları da burada teknik arkadaşlarımız yapacak. Herhangi bir kayma devam ederse, risk büyüyor demektir. Şu an gözle görülür bir sıkıntı yok. Ama yarım saat, bir saat aralıklarla hem incelemeler yapılacak, hem kayma gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu ? bunu inceleyeceğiz. Bu ana kadar belki birkaç gün buradaki komşularımızı misafir edeceğiz. Kartal ve Büyükşehir Belediyesi olarak. Teknik arkadaşlar görevinin başında. Şu an için tek binanın istinat duvarında sıkıntı var. Bu kayma devam eder, istemediğimiz bir sonuç gerçekleşirse ön tarafa doğru yıkılma tehlikesini bekleyebiliriz. O yüzden iki binayı da tahliye edeceğiz. Harita mühendislerinin takip ettiği saatlik raporlara göre de kayma olup olmadığını gördükten sonra daha doğru bir açıklama yapabileceğiz. Belki buranın alınmasıyla, bir destekle bu iş kurtulabilir. Ama biz kötüsünü düşünüp ona göre önlem alıyoruz. "

Görüntü Dökümü: -------Açıklama-Detaylar

3- VALİ YERLİKAYA YILBAŞI TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA- İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı tedbirlerini açıkladı.Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yılbaşı öncesi genel asayiş toplantısı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'nde saat 11.15'te başlayan toplantı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu katılımıyla basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantının ardından Vali Ali Yerlikaya, açıklamalarda buldu. Yerlikaya, "İlimizde yılbaşı günü güven ve asayişin sağlanması için ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçlerimiz hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda 44 bin 518 polisimiz, bekçimiz, 7 bin 83 jandarma 347 sahil güvenliğimizden bugün AFAD, AKOM, Zabıta, çevre sağlığından oluşan kurumlarımız, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumlarımızın bütün ekipleri Valiliğimiz kontrolünde görevi başında olacaktır" dedi.

"ALINAN TEDBİRLER GAMER'DE TAKİP VE KOORDİNE EDİLECEKTİR"Yerlikaya, "Sabit yol arama, kontrol noktaları, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında, özel güvenlik ve trafik ekipleriyle bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Şehir içi ulaşım tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmış, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamalar artırılmıştır. Tüm ekiplerimiz koordinasyon içerisinde yeni yıl kutlamalarının yoğun olması beklenen ilçelerimizdeki eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam etmektedir. Acil hallerde vatandaşlarımız 110 itfaiye, 112 sağlık, 153 İBB Beyaz Masa, 155 polis, 156 jandarma, 158 sahil güvenlik, 159 karayolları, 186 elektrik arıza ihbar hatlarını arayan vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirme, yardım ve kolaylıklar sağlanacaktır. Alınan tedbirler Valiliğimiz Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde yani GAMER'de takip ve koordine edilecektir" dedi.

Görüntü Dökümü: -------------------Toplantının başından görüntülerVali Yerlikaya'nın açıklamaları Detaylar

4- TAKSİM MEYDANI VE ORTAKÖY'DE YILBAŞI HAZIRLIKLARI

-Meydan ve çevresine demir bariyerler yerleştirildi

Haber - Kamera: Oğuzcan YAZAR - Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı getirilen demir bariyerler meydan çevresine yerleştirildi. Bunun yanı sıra İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek havai fişek gösterisi içinde Ortaköy Meydanı'nda platform kuruldu.Yeni yıla saatler kala, yılbaşı kutlamalarının önemli adreslerinden biri olan Taksim Meydanı'nda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dün akşam saatlerinde getirilen demir bariyerler günün ilk saatlerinde meydan çevresine yerleştirildi. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin yeni yıla daha saatler olmasına rağmen kalabalıklaştığı görüldü. Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyen vatandaş ve turistler ise soğuk ve yağışlı hava aldırış etmeden sabahın erken saatlerinden itibaren Taksim'i doldurdu.Yılbaşı kutlamalarının bir diğeri adresi Ortaköy Meydanı'nda ise İstanbul Boğazı'nda yapılacak havai fişek gösterisi için platform kurulduğu gözlendi.

Görüntü Dökümü: -------------------------Taksim Meydanı çevresine yerleştirilen bariyerler-Taksim Meydanı'ndan detay-İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mobil Komuta Merkezi'nden detay-Meydanda bulunan ışıklı süslemeler-Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesini dolduran vatandaşlar ve turistler-Nostaljik tramvaydan detay-Polislerden görüntü-Ortaköy'deki hazırlıklar-Genel ve detaylar

5- BAŞAKŞEHİR'DE HAFRİYAT TIRI DEVRİLDİ; 15 TONLUK HAFRİYAT YOLA DÖKÜLDÜ

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL,Başakşehir'de yaklaşık 15 tonluk yük taşıyan hafriyat tırı devrildi. Yan yatan tırdaki yaklaşık 15 ton taş, kum ve ıslak çimento yola döküldü.Kaza saat 12.00 sıralarında Başakşehir Mimar Kemalettin Bulvarı Kayaşehir kavşağında meydana geldi. Dorseninde yaklaşık 15 tonluk taş, kum ve ıslak çimento yükü bulunan 06 FZ 7318 plakalı tır kavşakta dönüş yaptığı sırada yan yattı. Üstü açık dorsede bulunan hafriyatın tamamı yola döküldü.Kaza nedeniyle olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği kavşakta trafik tek şeritten devam etti. Ayrıca olay yerine iki kurtarma vinci getirildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yan yatmış olan tır ve dorsesi kaldırılarak olay yerinden götürüldü.Kazayı yara almadan atlatan şoför Enes T., "Dorseyle dönüyordum, malzeme cıvık olunca sola doğru yattı. Dorse yatınca kafa da aşağı indi. Herhangi bir şeyim yok" dedi. Kamyonun kaldırılmasının ardından olay yerine gelen belediye ekipleri yola dökülen hafriyat malzemesini iş makinesi ile kamyonlara doldurarak yolu temizledi.

Görüntü dökümü: -------------------Yan yatan kamyon-Yola dökülen hafriyat malzemesi-Kamyonu kurtarma çalışmaları-Enes T. röp

6 - YAĞMUR AŞIK'IN VETERİNER HEKİME SALDIRI DAVASINDA KARAR

-Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık, veteriner hekim Dilara Tezel, veteriner hekim Berkay Güven ve arkadaşı Faruk Yılmaz'e karşı "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

-Saldırı görüntüleri delil olmuştu

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHAEski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Aşık'ın, sokakta bulduğu ve özel veterinere götürdüğü kulaklı orman baykuşunun kendisine geri verilmemesi nedeniyle veterinere saldırdığı, tehdit ve hakaret ettiği iddialarıyla yargılandığı davada karar çıktı. Yağmur Aşık, veteriner hekim Dilara Tezel, veteriner hekim Berkay Güven ve arkadaşı Faruk Yılmaz'e karşı "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından toplam 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 26 Mart 2017'de yaşanan olayla ilgili Yağmur Aşık'ın, masaya vurduğu, veteriner hekim Dilara Tezel'e saçından tutup çektiği ve darp ettiği anlara ilişkin görüntüler dosyaya delil olarak girmişti. İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, müşteki-sanık Yağmur Aşık katılmadı. Müşteki-sanık Dilara Tezel ve Berkay Güven ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, tanık olarak dinlenen veteriner hekim Nilay Tezsay olayı görmediğini belirterek "Ancak Dilara'yı komisyonumuza üye olmasından dolayı tanırım. Bizim komisyonun whatsapp grubu vardır. Buraya Dilara kendilerine yabani hayvan teslim edildiğine dair paylaşım yaptı. Orman Bakanlığı'ndan Esra Dağlı, yabani hayvan gelmesi halinde paylaşım yapılması gerektiğini söylemişti. Bu sebeple paylaşım yaptı, bu paylaşımı gördüm" dedi.

"MASAYA VURDU, KÜFÜRLER ETTİ"Tanık Ruhsare Senem ise kedilerin tedavisini veterinerde yaptırdığını belirterek "Olay günü Yağmur Aşık yanında birkaç kişiyle geldi. Masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti. Dilara'ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında Yağmur'u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. "Oraya bin kişiyi toplarım" şeklinde sözleri oldu. Hiç kimse Yağmur'a bir şey yapmadı" diye konuştu.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİLER"Müşteki-sanıklar Dilara Tezel ve Berkay Güven ise Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını talep ettiler.

YAĞMUR AŞIK'AMahkeme, müşteki-sanık Yağmur Aşık hakkında, Dilara Tezel'e yönelik "Basit yaralama" suçundan 8 ay hapis cezası verildi. Yağmur Aşık'a, diğer müşteki-sanıklar Faruk Yılmaz ve Berkay Güven'e yönelik "Tehdit" suçundan da 8 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Yağmur Aşık, üç müşteki sanığa yönelik "Hakaret" suçundan ise 7 ay 8 gün hapis cezasına çaprtırıldı. Mahkeme, Aşık'ın cezalarında olumsuz kişiliği dikkate alarak herhangi bir indirim uygulamadı veya hakkında hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.

VETERİNER HEKİME BERAAT Mahkeme, veteriner hekim Dilara Tezel hakkında ise "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından beraatine hükmetti. Müşteki-sanık Faruk Yılmaz'ın da "Basit yaralama" ve "Tehdit" suçundan beraatine karar verildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DOSYAYA GİRMİŞTİYağmur Aşık'ın yaklaşık 3 yıl önce sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürdüğü, tedavisinin ardından da geri almak istediği iddia edilmişti. Veteriner hekim Dilara Tezel ise yaban hayatına ait olan baykuşun, mevzuat gereği Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiğini belirterek bu isteği geri çevirdiği, bunun üzerine Yağmur Aşık'ın, veteriner hekim Dilara Tezel'i darp ettiği ve tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürülmüştü. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya delil olarak sunulmuştu. Görüntülerde, Yağmur Aşık'ın Dilara Tezel'in saçından tutarak darp ettiği, ayrıca elini masaya vurduğu da görülüyor.

AVUKAT TUBA GÖKÇE: "KİMSE SESSİZ KALMASIN"İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan da veteriner hekimlere destek için duruşmayı izledi. Duruşma sonrasında veteriner hakimler Dilara Tezel ve Berkay Güven'in avukatları Tuba Gökçe, veteriner hekimlere kendisine güvendikleri için teşekkür ederek "Umarım bir daha hiçbir zaman karşılaşmayacakları ve kamuda da çok ciddi saygı görmelerine vesile olacak bir karar olur. Yargıya güvenimiz sonsuzdu. Kimse sessiz kalmasın, bir şiddete uğruyorsa mutlaka yargıya güvensin arkasında dursun" dedi.

"VETERİNER HEKİMLER SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI KAPSAMINA ALINSIN" Öte yandan oda adına yazılı basın açıklaması yapan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan mahkemenin kararını sevindirici bulmakla birlikte gerek beşeri, gerekse veteriner hekimlere bu tip saldırıların her geçen gün arttığını belirterek "Veteriner hekimlik en tehlikeli meslek grupları içinde yer alıyor. O nedenle veteriner hekimlerin de acilen sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü----------------------------Olay anına ilişkin görüntüler-Duruşma çıkışında avukat Tuba Gökçe konuşması-Dilara Tezel, Berkay Güven ve Faruk Yılmaz ile birlikte Prof. Dr. Murat Arslan birlikte dururken -Genel ve detaylar

7 - AVCILAR'DA METROBÜSTE TACİZ İDDİASIYLA YARGILANAN SANIĞIN DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Haber-Kamera: Halil YILMAZ/ İSTANBUL, Avcılar yönüne giden metrobüste 23 Nisan 2019 tarihinde, Neşe C. isimli kadın F. Ö.'nün kendisine temasta bulunduğu ve pantolonunun ıslandığı iddiasıyla F.Ö.'ye açtığı taciz davası bugün görüldü. Mahkeme, metrobüs şoförü M.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilme kararı çıkarırken, sanığın tutuklanma talebini reddetti.Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya olayın mağduru Neşe C., tutuksuz sanık F. Ö. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada hakim Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden beklenen raporun gelmediğini söyledi.

SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUMTutuksuz sanık F.Ö.'e söz verildiğinde "Önceki beyanlarımı aynen tekrar ediyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi.Mağdurun avukatı Gökhan Soysal ise sanığa önceki beyanlarında altına idrar kaçırdığını söylediğini hatırlatarak, "Daha önce toplu taşımada idrarını altına kaçırdın mı?" sorusunu yöneltti. Sanık ise "Bu konu hakkında daha önceden beyanda bulunmuştum. Daha önce herhangi bir toplu taşıma aracında boğazıma sarılma ve saldırma gibi bir durumu yaşanmadığı için idrarımı altıma kaçırmadım" cevabını verdi.Katılan avukatlar İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri'nden (İETT) olaya ilişkin görüntülerin mahkemeye sunulmasını ve sanığın tutuklu yargılanmasını istedi. Sanık avukatı ise tutuklanma isteminin reddini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme, Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'nden raporun istenmesine, olay anında İETT şoförü M.K.'nın tanık olarak dinlenmesi için zorla getirilmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca sanığın tutuklanma ve adli kontrol tedbirleriyle yargılanma talebini reddederek duruşmayı 7 Mayıs 2020 tarihine erteledi.

BU UTANÇ BANA AİT DEĞİLDuruşmanın ardından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'yla birlikte basın açıklaması yapan olayın mağduru N.C., "Kışın ortasında bu davayla uğraşıyoruz. Benden bir kaç yıl önce gerçekleşen bir taciz olayında kadının 'Bu utanç bana ait değil' cümlesini hafızama kazımışım ki 'Bu utanç bana ait değil' diyebilmişim. Onların kamuoyu dediği şeye biz dayanışma diyoruz." şeklinde konuştu.

İDDİANAMEDENİddianamede Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne doğru giden metrobüste şüpheli F. Ö.'nün müşteki Neşe Can'ın yanına giderek "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" da bulunduğu ve "hakaret" ettiği iddia ediliyor. İddianamede şüpheli F.Ö.'nün 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. Şüpheli ilk ifadesinde "Suçlamayı kabul etmiyorum. Müşteki bana bağırdı. Araç içerisindeki kalabalık üstüme gelmesinden korktuğum için altıma idrarımı kaçırdım. Pantolonumda bu nedenle ıslaklık oldu" demişti.

Görüntü dökümü: -----------------Olayın mağduru N. C.'nin basın açıklamasında konuşması-Avukat Soysal'ın açıklaması-ARŞİV

