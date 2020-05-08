İSTANBUL BÜLTENİ -1

ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ-Çökme anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

ESENLER'DE ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

-Çökme anı ve yaşanan panik kameralara yansıdı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Ozan URAL-Serdar ALTINTEPE/İSTANBUL, - ESENLER'de gece saatlerinde çatlaklar ve kaymalar oluşan yol çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki binalarda oturan vatandaşlar ise polis ekiplerince tahliye edildi. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Çökmenin olduğu sokaktaki son durum havadan da görüntülendi.

Esenler, Kemer Mahallesinde 945. Sokaktaki yapımına devam edilen bir inşaatın istinat duvarı ve yolda gece saat 01.00 sıralarında çatlaklar oluştu. Sokak sakinleri durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokağın her iki tarafına da şerit çekerek kapatırken, vatandaşları da sosyal mesafe konusunda uyardı. İtfaiye ve AFAD ekipleri de kaymaların yaşandığı asfalt zeminde incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen Esenler Belediyesi ve İBB zabıta ekipleri de sokakta inceleme yaptı. Sokaktaki bazı bina sakinleri evlerinden ayrıldı.

ÇÖKME ANINDAKİ PANİK KAMERADA

Bir süre sonra istinat duvarı ve çatlaklar oluşan yol çöktü. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen çökme sırasında vatandaşların bağrışma ve panik anları kameraya yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, ekiplerin çökmenin olduğu bölgede önlemleri devam ederken, çökmenin olduğu yerdeki son durum havadan görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: ------------------------------Drone görüntüleri

(CEP TELEFONU)-Çökme ve panik anları-Çökme anı 2

(AKTÜEL)-Çevredeki ekipler,-Tahliyeler-Araçlarla sokağı boşaltanlar-Çökme meydana gelen sokak-Sokakta tekrar eden ufak çaplı çökmeler-İtfaiye ekiplerinden görüntüler-Genel ve detaylar-Olay yeri-Genel ve detaylar

08.05.2020 - 02.23 Haber Kodu : 20050800708.05.2020 - 03.19 Haber Kodu : 20050800808.05.2020 - 04.17 Haber Kodu : 20050801008.05.2020 - 04.34 Haber Kodu : 20050801108.05.2020 - 05.21 Haber Kodu : 20050801308.05.2020 - 05.36 Haber Kodu : 20050801408.05.2020 - 06.24 Haber Kodu : 20050801508.05.2020 - 06.53 Haber Kodu : 20050801608.05.2020 - 08.40 Haber Kodu : 200508019

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2- BEYOĞLU'NDA MASKESİZ DOLAŞAN 8 KİŞİYE CEZA

Murat DELİKLİTAŞ-Anıl UÇAN/İSTANBUL,İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen 8 kişiye para cezası kesildi. Ceza kesilen vatandaşlardan biri cezayı ödeyecek parası olmadığını söylerken, bir vatandaş da polise itiraz ederek sokakta maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu.Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonu uygulanan 3 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, İstiklal Caddesi'nde yoğunluk yaşanmaya başladı. Uzun süredir sessizliğe gömülen caddede pazartesi başlayan hareketlilik hafta boyunca devam etti.İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığa tepki gösteren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "İstiklal Caddesi, bugün iyi bir görüntü vermedi. Bu kadar insan girmesi için çok erken. Günlük hayattan her fotoğraf, Türkiye günlük koronavirüs tablosuna destek vermeli. Evde kalmaya çalışalım. Çıkarsak maske kullanalım, sosyal mesafe kuralına uyalım" diye yazdı.

ZABITA CADDE GİRİŞİNDE MASKE DAĞITIYORPolis ekipleri, İstiklal Caddesi'nde denetimleri sıklaştırırken, sık sık anons yaparak vatandaşların sosyal mesafe kuralına dikkat etmesi yönünde uyarılarda bulundu. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri de İstiklal Caddesi girişi ve Galatasaray Meydanı'nda stant kurarak, vatandaşların ateşini ölçüp, maske dağıttı.

SOKAKTA MASKESİZ DOLAŞMANIN YASAK OLMADIĞINI SAVUNDUKoronavirüsle mücadele kapsamında yapılan tüm uyarılara rağmen caddede maskesiz dolaşan 8 kişi, polis tarafından durdurularak haklarında cezai işlem uygulandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle ceza kesilen vatandaşlardan biri polise itiraz ederek maskesiz yürümenin yasak olmadığını savundu. Polis, "Sokakta maskesiz yürümek bu yasaklara dahil değil" değil diye itirazda bulunan kişiye "Sokaklarda değil, İstiklal Caddesi ve Taksim Meydanı'nda var" diye cevap verdi.

Cezayı ödeyecek parası olmadığını ifade eden bir vatandaş ise, "Ben bir aydır bin lira para alamadım. Maskemi alıp geleyim, ben çalışmıyorum. Ben bin lira min lira ödeyemem" diye konuştu.

Kaynak: DHA