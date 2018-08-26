İstanbul Bul Karayı Al Parayı Oynatırken Yakalandılar

İstanbul Bul Karayı Al Parayı Oynatırken Yakalandılar

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHAGalata Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı.

İstanbul Bul Karayı Al Parayı Oynatırken Yakalandılar

Haber-Kamera: Ersan SAN-İSTANBUL DHA

Galata Köprüsü'nde "Bul karayı al parayı" oyunuyla vatandaşların dolandılrıldığı ihbarını değerlendiren ekipler, köprü üzerinde bu oyunu oynatan kişi ve gözcüsünü suç üstü yakaladı. O anlar DHA kamerası tarafından kaydedildi. Kumar oynatanların bu yolla günlük 5 bin lira para kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki kişiye kabahatler kanununda işlem yapılacağı öğrenildi.

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