İstanbul bu yıl İzmir Fuarı'nın onur konuğu oldu

27.08.2019 12:34

88. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın (İEF) bu seneki onur konuğu il İstanbul ve Kahramanmaraş oldu. İstanbul, Çin Halk Cumhuriyeti'nin partner ülke, Hindistan Cumhuriyeti'nin odak ülke olduğu fuara Kahramanmaraş'la birlikte onur konuğu il olarak katılacak. Büyük açılışa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılacak.



İzmir'in 88 yıllık değeri, Türkiye'nin en köklü fuarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 6-15 Eylül tarihleri arasında binlerce kişiyi ağırlamaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 88. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl tarihinde ilk kez İstanbul'u onur konuğu il olarak ağırlayacak. İstanbul'la birlikte Çin Halk Cumhuriyeti (partner ülke), Hindistan Cumhuriyeti (odak ülke) ve Kahramanmaraş'ın (onur konuğu il) üst düzeyde temsil edileceği fuar, ülkeler ve kentler arasındaki kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacak.



"İzmir İş Günleri" ile yurt dışından gelecek heyetler, yeni iş bağlantılarını İzmir Enternasyonal Fuarı bünyesinde kurma imkanı yakalayacak. İzmir konser, tiyatro, söyleşi, sinema gibi etkinliklerle 10 gün boyunca kültür, sanat ve eğlencenin merkezi olacak. Çin Halk Cumhuriyeti, kendine özgü kültürel değerlerini Kültürpark 2 numaralı holde yer alacak standında sergileyecek. Hindistan ise Hol 1/A'da yer alacak. "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da çeşitli etkinliklerle İEF'ye renk katacak.



İEF tarihinde onur konuğu olarak ilk kez ağırlanacak İstanbul için kurulacak stantlarda kentin güzellikleri, kültürü ve ekonomik faaliyetleri İzmir Enternasyonel Fuarı'na gelen binlerle buluşturulacak. İstanbul'un Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte 6 Eylül Cuma günü Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek büyük açılışa katılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA