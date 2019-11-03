İstanbul bu hafta "kültür sanata" doyacak

03.11.2019 12:44

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede, birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katılacağı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen ve 14 Eylül'de başlayan "16. İstanbul Bienali", Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nin Tophane'deki yeni binasının yanı sıra Pera Müzesi ve Büyükada'daki farklı mekanlarda sanatseverleri ağırlamaya devam ediyor. 25 ülkeden 56 sanatçının 220'den fazla eserinin sergilendiği bienal, 10 Kasım'a kadar sürecek.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu "38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı", bu yıl "Edebiyatımızda 50 Kuşağı" ana temasıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi-Büyükçekmece'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Yurt içinden ve yurt dışından 800'ün üzerinde yayıneviyle sivil toplum kuruluşunun katıldığı fuar, 10 Kasım'a kadar gezilebilecek. Fuar boyunca panel, söyleşi, şiir dinletisi ve çocuk atölyelerinden oluşan kültür etkinlikleriyle imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşacak.

Şehir Tiyatrolarından bu hafta 9 oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında bu hafta 9 oyun sahnelenecek. Tiyatroseverler, 6-9 Kasım'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde John Patrick'in kaleme aldığı "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Meşrutiyet dönemi tiyatrosunun öncü ismi İbnürrefik Ahmet Sekizinci'nin oyunu "Hisse-i Şayia" (Bir Evlilik Komedisi), Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Carlo Goldoni'nin kaleme aldığı Aslı Öngören'in yönettiği "İki Efendi'nin Kuşağı"nı izleyebilecek.

Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde İspanya iç savaşında Franco rejimi tarafından rehin alınan iki varyete oyuncusu Carmela ve Paulino'nın hikayesini anlatan "Ay Carmela", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Sadık Şendil'in unutulmaz eseri "Bizim Aile", Ümraniye Sahnesi'nde Osmanlı'nın Sherlock Holmes'u diye anılan Komiser Avni'nin maceralarını anlatan "Amanvermez Avni", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Noel Coward'ın yazdığı "Ben Çağırmadım", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde ise Gönül Kıvılcım'ın yazdığı "Can Yeleği" sahnelenecek.

Haldun Dormen'in yönettiği "Şahane Züğürtler" oyunu, 7-9 Kasım'da Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde sahneye koyulacak.

Devlet Tiyatrolarında bu hafta 8 oyun sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 5 - 9 Kasım arasında Mecidiyeköy Büyük Sahne'de Patrick Süskind'in kaleme aldığı "Kontrbas", Cevahir Sahneleri Salon 1'de "Hırçın Kız", Üsküdar Stüdyo Sahne'de "Filozof Ahmed", Kozyatağı Kültür Merkezi'nde "Kosovalı Peer Gynt" izleyiciyle buluşacak. Ayrıca 5-10 Kasım'da Üsküdar Tekel Sahnesi'nde "Kaçış 3: Kıyamete Çağrı", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Bir Nefes Dede Korkut", 7-9 Kasım'da ise Garibaldi Salon 2'de Zafer Algöz'ün yönettiği "Aziz Dostum Çehov" eseri sunulacak.

"Siz Ne Dersiniz" adlı çocuk oyunu ise Zeytinburnu Kültür Merkezi'nde 9-10 Kasım'da minik seyircilerle buluşacak.

Konserler, müzikaller

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 5 ve 7 Kasım'da "Dans Trio" balesini, İtalyan besteci Giuseppe Verdi'nin dört solist, koro ve orkestra için bestelediği "Messa da Requiem" ise 9-10 Kasım'da Kadıköy Süreyya Operası'nda izlenebilecek.

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 4 Kasım'da Hakan Şensoy'un yönetiminde "Bukalemun Projesi" adlı Anadolu rock konseri, 6 Kasım'da CRR Türk Müziği Topluluğu konseri, 8 Kasım'da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın Atatürk'ü anma konseri, 9 Kasım'da ise Burak Bilgili, Karen Gardeazabal ve Gökhan Aybulus'un sahne alacağı "Şan Resitali" gerçekleşecek.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) 9-10 Kasım'da "Alice Müzikali" ile Zorlu Çocuk Tiyatrosu'nun "Karton Şehir" oyunları, 10 Kasım'da da Serkan Salihoğlu'nun yönettiği "Hakikat, Elbet Bir Gün" oyunu sahnelenecek.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), "Benim Adım Feuerbach" adlı oyunuyla usta oyuncu Selçuk Yöntem'i konuk edecek. Yöntem'in başrolde yer aldığı oyun, 7 Kasım'da Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Filistin ve Lübnan mülteci kamplarında yaşayan Filistinli çocuklara müzik eğitimi veren Al-Kamandjati Derneği, Yunus Emre Enstitüsü öncülüğünde, 5 Kasım'da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Kardeşlik Ezgileri Konseri" verecek.

Sergiler

Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards 2019'da ödül alan fotoğrafların yer aldığı sergi, 25 Kasım'a kadar Beyoğlu Belediyesi başkanlık binası sergi salonunda gezilebilecek. Istanbul Photo Awards 2019'un İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda açılan sergisi de 30 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Ressam Özdemir Altan'ın ilk kez sanatseverlerle buluşacak olan kolajları, 7 Kasım- 3 Aralık arasında Kadıköy'de Galeri Ark'da görülebilecek.

Marian Brehmer'in fotoğraflarından oluşan "Kutsalı Karşılamak" başlıklı ilk sergisi, hafta boyunca Üsküdar Abbara Kahve'de sergilenecek.

Kaynak: AA