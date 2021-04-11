İstanbul bu ay bir çiçek bahçesi!
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İstanbul bu ay bir çiçek bahçesi!

Hürriyet - Haberler | Magazin
İstanbul bu ay bir çiçek bahçesi!

İstanbul'daki bitki çeşitliliği, birçok Avrupa ülkesindeki bitki çeşitliliğinin toplamından fazla. Kent 'bitki göç yolu' üzerinde ve komşu ülkelerde de doğal olan çok sayıda bitki burada toplanmış.

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İstanbul'daki bitki çeşitliliği, birçok Avrupa ülkesindeki bitki çeşitliliğinin toplamından fazla. Kent 'bitki göç yolu' üzerinde ve komşu ülkelerde de doğal olan çok sayıda bitki burada toplanmış. İstanbul'un ılıman bir iklime sahip olması ve farklı ekosistemleri barındırması da çeşitliliğin artmasını sağlamış. Bahar, bu şehirde bu çeşitliliği en çok hissedeceğimiz mevsim... Bunun için sadece beton olmayan yerlere bakmak yeterli. Yine de işinizi 'kolaylaştırmak' için birkaç önerimiz var...

ŞEHRİN SEMBOL AĞACI ERGUVAN

Erguvan, Bizanslılar döneminde İstanbul'da soyluluğun sembolü olarak kabul edilirmiş. Kentte yaşayanlara yüzyıllarca aynı seyir zevkini sunmuş. Bugünse İstanbul'da erguvanların izini sürmek şehir insanı için yaşam motivasyonunu yenilemek gibi bir şey.

Anadolu Yakası'nda oturuyorsanız en güzel hallerini Fenerbahçe Parkı, Büyük ve Küçük Çamlıca tepeleri, Kuzguncuk'taki Fatih Ahmet Paşa Korusu, Kanlıca'daki Mihrabad Korusu ve Beykoz Korusu'nda görebilirsiniz. Avrupa Yakası'nda ilk adresiniz Rumelihisarı olsun. Tevfik Fikret'in evinin etrafında kentin en güzel erguvan ağaçlarını göreceksiniz. Gülhane Parkı, Abbasağa Parkı, Yıldız Parkı, Türkan Sabancı Parkı da tavsiye edeceğim diğer adresler.

YAŞAMA SEVİNCİNİ ARTTIRIYOR

Düğünçiçekleri yemyeşil çayırların her karışından fırlayarak sarı parlak rengiyle insanda yaşama sevincini arttırıyor.

Bu çiçeklerin İstanbul'a özgü bir versiyonu var. Adı 'İstanbul düğünçiçeği'... Çok büyük alanları kaplayabiliyor. Yeter ki çayırlık, açıklık olsun. Bugünlerde karşınıza çıkacak her orman açıklığında denk gelebilirsiniz. Ama hatırlatayım, çiçeğin gövdesi zehirli olduğundan koparmasanız iyi.

LALELERLE RENK DENİZİNDE

18'inci yüzyılda İstanbul'da 1.500'ün üzerinde lale çeşidi varmış. Ama günümüzde İstanbul ve Türkiye'de ekilen lale çeşidi sayısı 130 civarında. Nisan ayını İstanbul'un park ve bahçelerinde çeşit çeşit laleler göreceğimiz bir sergi zamanı gibi düşünebiliriz. Bu görsel şölenin en şaşaalısı Emirgan Korusu'nda yaşanıyor. Yıldız Parkı, Pier Loti, Gülhane Parkı ve Göztepe Parkı da sizi mutlu edecektir.

2 BİN 500:  İstanbul'daki bitki çeşidi sayısı... Bu sayı İngiltere'nin tamamında 2 bin.

İSTANBUL'UN EN ZENGİN 5 DOĞAL ÇİÇEK ALANI

Batı İstanbul Meraları olarak adlandırılan Küçükçekmece-Yarımburgaz Mağaraları-Sazlıdere-Terkos Gölü etrafındaki açık alanlar, makilikler

Ömerli Baraj Havzası

Aydos tepeleri ve çevresi

Kilyos-Şile ve Terkos kumulları

İstanbul Boğazı'nın kuzeyindeki ormanlık alanlar ve makilikler

BAŞ DÖNDÜREN KOKU

Bu ay İstanbul'un dışına çıktığınızda sizi bir sürpriz bekleyecek. Özellikle ay sonuna doğru yolunuz Sarıyer tepelerine ve Sazlıdere civarına düşerse katırtırnaklarının akılları baştan alan kokusunu buram buram duyarsınız.

KENTİN GİZLİ VAHALARI BOTANİK PARKLAR

İstanbul'da şehrin gürültüsünden kurtulmanın en iyi yollarından biri, botanik bahçeleri... Bahçeler bu ay en renkli günlerini yaşıyor. Süleymaniye'deki İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi, Ataşehir'deki Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, Bakırköy Botanik Parkı, Atatürk Arboretumu bir megapolde yaşadığınızı unutturacak adresler...

Adını İstanbul'dan alan diğer bitkilerimiz: Riva sığırkuyruğu, Kilyos düğmesi ya da Kilyos peygamberçiçeği, Kilyos moru, Kadıköy çiğdemi, Aydos çiğdemi, İstanbul madımağı, Ümraniye çiğdemi, İstanbul düğünçiçeği, İstanbul nazendesi.

Kaynak: Hürriyet

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