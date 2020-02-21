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İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirecektir.

21.02.2020 06:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 06:46
İstanbul Bölge Müdürlüğü Gündemi

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GÜNDEMİ:


Çevre ve Şehircilik Bakanı , 21 Şubat Cuma günü İstanbul'da belediye başkanlarıyla kentsel dönüşüm istişare toplantısı gerçekleştirecektir. "İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı"


Saat: 10.00 Yer: Haliç Kongre Merkezi/ Sütlüce- Eyüp


KENT HABERLER GÜNDEMİ:


Başakşehir'de derse giren köpek özel çalışması saat 13.00'da alacak. (Hasibe Karadağ- Alper Suat Tutaşı)


Esenler'de 50 ilim ve bilim insanı, "DAHİ" projesi kapsamında, gelecek nesillere yön göstermeleri ve ilham olmaları amacıyla düzenlenecek programla tanıtılıyor. Saat: 10.00- Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi (Ahmet Faruk Sarıkoç- İslim Çobanoğlu)


GOP Belediyesi saat 14.30'da GOP Moda Haftası açılışı Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkı'nda olacak. (Sümeyye İnal- Emre Baba)


Ozan Arif Cem Karaca Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da düzenlenen program ile anılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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