İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüse karşı dezenfekte edildi İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bağcılar Belediyesince görevlendirilen 3 ekip, antiseptik dezenfektan kullanarak, mahkeme binasını temizledi.

Ekipler, mahkeme kalemleri, başkan ve hakim odaları, anaokulu, yemekhane, kafeterya, mescit ve diğer ortak alanlarda da ayrıntılı dezenfeksiyon yaptı.

Kaynak: AA