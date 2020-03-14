İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüse karşı dezenfekte edildi
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
14.03.2020 15:30 | Son Güncelleme: 14.03.2020 16:25
İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.
Bağcılar Belediyesince görevlendirilen 3 ekip, antiseptik dezenfektan kullanarak, mahkeme binasını temizledi.
Ekipler, mahkeme kalemleri, başkan ve hakim odaları, anaokulu, yemekhane, kafeterya, mescit ve diğer ortak alanlarda da ayrıntılı dezenfeksiyon yaptı.
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Kaynak: AA