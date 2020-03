İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde kan bağışı kampanyası

04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:14

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde Kızılay işbirliğiyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, "Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz insanlara kan vermenin onuru ancak yaşayarak hissedilebilir. Bu vesileyle biz de kan vererek Kızılay'ımıza destek oluyoruz" dedi.



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde Kızılay işbirliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Adliyenin A Blok Atrıum Salonu'nda düzenlenen 'kan bağışı kampanyası' törenine, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Türk Kızılay Kartal Kan Bağış Merkezi Müdürü Doktor Başar Yöngel, hakim ve savcılar ile çok sayıda adliye personeli katıldı.



Törende konuşma yapan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Metin Sarıhan, "Bölge Adliye Mahkemesi olarak düzenlediğimiz Kızılay Kan Kampanyası'na hoş geldiniz. Bu vesileyle biz de Kızılay'ımıza kan vererek destek olmak durumundayız" dedi.



"Hiç tanımadığınız insanlara kan vermenin onurunu yaşıyoruz"



Kan verme kampanyasının ikincisini düzenlediklerini söyleyen Sarıhan, "Hiç tanımadığımız, bilmediğimiz, görmediğimiz insanlara kan vermenin onuru ancak yaşayarak hissedilebilir. Bu vesileyle kan kampanyamızın hayırlı olmasının temenni ediyorum" diye konuştu.



"Hepimizin kana ihtiyacı var"



Kan bağışından bulunan bir hakim, "Kızılay, Türk milletinin en önemli kurumlarından bir tanesi. En kötü günde Türk milletinin yanında olan bir kurum. Kan bağışı istediler, koşarak geldik. Sağlıklı herkesin de kan vermesini tavsiye ederim" dedi. Kan bağışında bulunan bir adliye personeli ise, "Herkesin kan vermesi lazım. Hepimizin kana ihtiyacı var. Bize yoksa, çocuğumuzun, annemizin, babamızın veya bir arkadaşımızın ihtiyacı var. Bugün herkes sağlıklıyken, her şey güzelken kan verelim. Sağlıksızken her şey çok kötü, her şeyin başı sağlık" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA