İstanbul boğazını saran kara bulutlar fotoğraf karelerine yansıdı

21.08.2019 14:19

İstanbul boğazını saran kara bulutlar objektiflere yansıdı.



İstanbul'da sağanak yağış özellikle Anadolu yakasında etkili oldu. Yağmur öncesi özellikle İstanbul Anadolu yakası üzerini kaplayan kara bulutlar, fotoğraf karelerine yansıdı. Kara bulutlar gökyüzünde ilginç görüntüler oluştururken Camlıca Camii ve Çamlıca Kulesi'nin üzerine de adeta kara bulutlar sardı. Kent merkezinde özellikle sahil şeridi kara bulutlarla kaplanırken, şehrin bulutlarla kaplı hali ürkütücü manzaralar ortaya çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA