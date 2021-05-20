İstanbul Boğazındaki başıboş tekne balıkçı barınağına çekildi

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Boğazı'nda başıboş durumda olan 3 metre boyundaki fiber teknenin balıkçı barınağına çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), İstanbul Boğazı'nda başıboş durumda olan 3 metre boyundaki fiber teknenin balıkçı barınağına çekildiğini bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Türkeli mevkisinde başıboş durumda olan 3 metre boyundaki fiber tekne, KEGM 8 hızlı tahlisiye botumuzca yedeklenerek Rumelifeneri Balıkçı Barınağı'na çekildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Gencebay Gür