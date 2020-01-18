İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü
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İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü

İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu.

18.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.01.2020 12:06
İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü

boğazı semalarında oluşan gökkuşağı muhteşem görüntülere sahne oldu. Gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Mehmet Köprüsü arasında adeta köprü oluşturdu.

İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer etkili olan yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. İstanbul boğazı semalarında oluşan gökkuşağı adeta kartpostallık görüntülere sahne oldu. Boğazda oluşan gökkuşağı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arasında adeta yeni bir köprü oluşturdu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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: İstanbul Boğazında muhteşem gökkuşağı görüntüsü
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