İstanbul Boğazında çöp tehdidi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul Boğazında çöp tehdidi

İstanbul Boğazında çöp tehdidi Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde bile İstanbul'un gerdanı boğazda oluşan çöp adacıkları sahilde güneşlenen 65 yaş üstü vatandaşları üzdü İstanbul Boğazında bayramda oluşan çöp adacıkları, 65 yaş üstü vatandaşları üzdü.

26.05.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:37

İstanbul Boğazında çöp tehdidi

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde bile İstanbul'un gerdanı boğazda oluşan çöp adacıkları sahilde güneşlenen 65 yaş üstü vatandaşları üzdü

İSTANBUL - İstanbul Boğazında bayramda oluşan çöp adacıkları, 65 yaş üstü vatandaşları üzdü. Akıntı sebebiyle Ahırkapı açıklarında oluşan çöp adacıkları, bayramda sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların dikkatini çekti.

Akıntı ile birlikte Fatih ilçesi Ahırkapı feneri önünde biriken plastik çöpleri sessiz ve güzel bir havada çirkin bir görüntü oluşturdu. Çöp adacıklarının bir balıkçı kepçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahil Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenebileceğini ifade eden vatandaşlar, bu hususta belediyeden hassasiyet beklediklerini söylediler. Marmara ve Karadeniz'e atılan her gün tonlarca poşet ve plastik şişenin denizde yok olmadığına dikkat çeken hassas vatandaşlar, öncelikle denizi kirletenleri herkesin ikaz etmelerini istediler. İstanbul Boğazında her gün yüzlerce tekne ile binlerce kişinin seyahat ettiğine dikkat çeken çevreci vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin de deniz kirliliği ile mücadele konusunda adımlar atmasını gündeme getirdiler. Belediyenin bir ekip görevlendirerek, boğazda oluşan çöp adacıklarını kolayca temizlemesinin ayrıca çevreyi kirletenler için de bir ikaz mahiyetinde olacağını belirten vatandaşlar, "Diğer sahili olan büyük şehirlerde sahiller daire başkanlığı gibi birimler var. Bu birimlerde çalışanlar her türlü deniz kirliliği ile mücadeleyi yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de belki böyle bir birim vardır. Ancak sokakta kimsenin olmadığı zamanlarda veya yılın herhangi bir zamanında boğazda akıntıdan, rüzgardan oluşan bu tip çöp adacıklarına müdahale etmek gerekir" dediler.

İstanbul Boğazında çöp tehdidi

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti Haber
Ukrayna'da 2 polis memuru gaz maskesi giydirdikleri kadına tecavüz etti
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı Haber
Akıl hastası vatandaşın kürekli saldırısına maruz kalan komiser silahını neden kullanmadığını anlattı
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum Haber
Instagram canlı yayın rekorunu kıran Acun: 3 milyon izlenmeyi beklemiyordum
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu Haber
İstanbul güne bu manzarayla uyandı! Beyazıt tramvay durağında erkek cansız bedeni bulundu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi Haber
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in hesabından yapılan paylaşım istifa getirdi
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü Haber
'Yarasa kadın'dan tüm dünyaya uyarı: Koronavirüs, buz dağının yalnızca görünen yüzü
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Tüm ülkede vaka sayısı azalırken Gaziantep'te korkutan artış! İstanbul ile yarışıyor
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Üniversitelerdeki sınavlar nasıl olacak? YÖK tüm ayrıntılarıyla paylaştı
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Yaz tatilinde denize koşabilirsiniz ancak uymak zorunda olduğunuz bazı şartlar var
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanıyor
Girişe kapatılan Konyaaltı Sahili, yaz sezonuna "sosyal mesafeli" şekilde hazırlanıyor
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Utanmazlığın bu kadarı! İstanbul'da bin liralık yardıma başvuran kişinin 8 tane arabası varmış
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle...
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Kılıçdaroğlu'ndan erken seçim çıkışı: Buna iki isim karar verir
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Ali Babacan, seçilirse ilk yapacağı icraatı açıkladı: Cezaevindeki düşünce suçlularını serbest bırakacağız
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji uyardı: 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Türkiye'ye tehditler savuran Darbeci Hafter'in 80 milyon dolar ödediği askerleri Türk ordusundan korkup kaçtı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep'in iki hafta önce emniyete gidip şikayetçi olduğu ortaya çıktı
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Bursalı çiftçi, tarlasında bulduğu 2200 yıllık sikkeyi müzeye teslim etti
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
Mehmet Aurelio'dan sonra Tuncay Şanlı da Fenerbahçe'de yardımcı hoca olacak
'Kumarhaneler Kralı' Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
"Kumarhaneler Kralı" Stanley Ho 98 yaşında hayatını kaybetti
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
4 büyük otobüs firması, 'Mola bitti' diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
4 büyük otobüs firması, "Mola bitti" diyerek seferlerin başlayacağı tarihi duyurdu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Koyun can derdinde, kasap et derdinde! Market kapalı diye ortalığı savaş alanına çevirdiler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Jülide Sarıeroğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ersin Korkut Demet Akalın Kenan Doğulu Gülçin Ergül
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Ersun Yanal Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın Futbol Twitter Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İstanbul Boğazında çöp tehdidi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.5.2020 14:38:11. #1.14#
title