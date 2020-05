İstanbul Boğazında çöp tehdidi İstanbul Boğazında çöp tehdidi Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde bile İstanbul'un gerdanı boğazda oluşan çöp adacıkları sahilde güneşlenen 65 yaş üstü vatandaşları üzdü İstanbul Boğazında bayramda oluşan çöp adacıkları, 65 yaş üstü vatandaşları üzdü.

İSTANBUL - İstanbul Boğazında bayramda oluşan çöp adacıkları, 65 yaş üstü vatandaşları üzdü. Akıntı sebebiyle Ahırkapı açıklarında oluşan çöp adacıkları, bayramda sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların dikkatini çekti.

Akıntı ile birlikte Fatih ilçesi Ahırkapı feneri önünde biriken plastik çöpleri sessiz ve güzel bir havada çirkin bir görüntü oluşturdu. Çöp adacıklarının bir balıkçı kepçesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sahil Daire Başkanlığı ekipleri tarafından temizlenebileceğini ifade eden vatandaşlar, bu hususta belediyeden hassasiyet beklediklerini söylediler. Marmara ve Karadeniz'e atılan her gün tonlarca poşet ve plastik şişenin denizde yok olmadığına dikkat çeken hassas vatandaşlar, öncelikle denizi kirletenleri herkesin ikaz etmelerini istediler. İstanbul Boğazında her gün yüzlerce tekne ile binlerce kişinin seyahat ettiğine dikkat çeken çevreci vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin de deniz kirliliği ile mücadele konusunda adımlar atmasını gündeme getirdiler. Belediyenin bir ekip görevlendirerek, boğazda oluşan çöp adacıklarını kolayca temizlemesinin ayrıca çevreyi kirletenler için de bir ikaz mahiyetinde olacağını belirten vatandaşlar, "Diğer sahili olan büyük şehirlerde sahiller daire başkanlığı gibi birimler var. Bu birimlerde çalışanlar her türlü deniz kirliliği ile mücadeleyi yürütüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de belki böyle bir birim vardır. Ancak sokakta kimsenin olmadığı zamanlarda veya yılın herhangi bir zamanında boğazda akıntıdan, rüzgardan oluşan bu tip çöp adacıklarına müdahale etmek gerekir" dediler.

Kaynak: İHA