İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı
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İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı İstanbul Boğaz'ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

İSTANBUL - İstanbul Boğaz'ı girişinde arıza yapan 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi yedeklenerek Ahırkapı'ya demirletildi.

Romanya'ya giden 90 metre boyundaki demir yüklü konteyner gemisi, İstanbul Boğazı girişinde makine arızası yaptı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi ile kılavuz kaptan koordinesinde Kurtarma-12 römorkörü yedeklenerek Ahırkapı'ya demirletildi.

İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı
İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı
İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı
İstanbul Boğazında arıza yapan gemiyi Kıyı Emniyeti ekipleri kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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