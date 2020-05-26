İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü. Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü. (İHA) Kaynak: İHA