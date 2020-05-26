İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti
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İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti
26.05.2020 07:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 07:10

Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.

Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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