İstanbul Boğazına gün doğumuyla yunuslar akın etti
Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.
26.05.2020 07:10 | Son Güncelleme: 26.05.2020 07:10
Deniz trafiğinin azalmasıyla birlikte kendilerini daha çok gösteren yunuslar, gündoğumuyla beraber İstanbul boğazında görüldü.
Fatih Sarayburnu sahilinde yüzen yunuslar görüntülendi. Korana virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında azalan gemi ve vapur trafiğini fırsat bulan yunuslar, boğaza akın etti. Sabah gün doğumuyla birlikte Sarayburnu sahilinde yunuslar kameraya takıldı. Yunusların geçişi sırasında martıların da eşlik ettiği görüldü. - İSTANBUL
Kaynak: İHA