İstanbul Boğazı yelken yarışları yapıldı
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İstanbul Boğazı yelken yarışları yapıldı

İstanbul Boğazı yelken yarışları yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün birlikte organize ettiği "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı" gerçekleştirildi.

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün birlikte organize ettiği "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı" gerçekleştirildi.

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Paşaoğlu, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof.Dr.Burhanettin Hacıcaferoğlu ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak'ın startıyla Büyükdere Koyu'ndan başlayan yarış güneyli rüzgar ile planlanan rotada yapıldı.

IRC 0 sınıfında Çılgın Sigma, IRC 1 sınıfında Yılport Goblin, IRC 2 sınıfında Helly Hansen Cheese, IRC 3 sınıfında sahibinden.com Flamenco, IRC 4 sınıfına Alize, Gezi sınıfında Ebruli Kabkom birinciliği elde ederken Spotsboat sınıfında ise Quick Sigorta Nimbus birinci oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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