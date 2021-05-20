İstanbul Boğazı yelken yarışları yapıldı

Türkiye Yelken Federasyonu ile İstanbul Yelken Kulübü ve Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü'nün birlikte organize ettiği "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul Boğazı Yat ve Sportsboat Yarışı" gerçekleştirildi.