İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
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İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yasaksız ilk Pazar günü İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı.

Yasaksız ilk Pazar günü İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsü olta balıkçılarının akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinde balık tutmak için geldiklerini belirten balıkçılar balık tutmanın iyi geldiğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamından uzun süre Pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk Pazar günü olta balıkçıları İstanbul Boğazı ve Galata Köprüsünün üstü olta balıkçılarının akınına uğradı.

Sabahın erken saatlerinden balık tutmak gelen balıkçılar sosyal mesafe kurallarına uyarak oltalarını denize salladı. İstanbul Boğazı Arnavutköy sahilinde ise güzel havayı fırsat bilen bir kişi denize girip yüzdü.

Galata Köprüsüne balık tutmak için gelen Ferhat Telipek? En azından bir Pazar günümüz var. Hafta içi başka bir yerde çalışıyorum. Hafta içi de burada ekmeğimin peşindeyim. 3 kilo balık tutayım ki 2 kilosunu eve götüreyim 1 kilosunu satayım. Dün akşam saat 19.00 da iş yerimden çıktım. Direk buraya geldim. Yakaladığım balıkları sattım, kalanları da eve götüreceğim dedi.

Bir başka olta balıkçısı Mehmet Can Sevgi Balığımızı aldık, fava aldık gidiyoruz. İnşallah hastalık biter. Sabah namazımızı kıldık buraya geldik. Müsilaj da yok, deniz baya temiz. Küçük balık var, o yüzden ben tutmayı bıraktım. İnşallah önümüzdeki sene balık bol olur diye konuştu.

Yakup Avcı ise Zaman geçsin diye geldik. Uzun bir aradan sonra yasak kalktı ya iyi geliyor böyle arada gelmek. Geldiğimden beri yarım kilo balık tuttum ifadesinde bulundu.

Namaz vakitlerini görüntülemek için tıklayın

İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI
İSTANBUL BOĞAZI VE GALATA KÖPRÜSÜ OLTA BALIKÇILARIN AKININA UĞRADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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