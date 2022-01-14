İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ - Haberler
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İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TURKUAZ renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İSTANBUL (DHA) - TURKUAZ renge bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da günlerdir etkili olan fırtına ve yağışı nedeniyle İstanbullular neredeyse hiç güneşi görmedikleri günler geçirmek zorunda kaldı. Ancak bugün bulutların şehrin üzerini terk etmesiyle güneş yeniden yüzünü gösterdi. İstanbul Boğazı'nda denizin rengi turkuaz renge bürünürken, boğazın güzelliğine güzellik kattı. Boğazda gezi düzenleyen tur teknelerine güzel havada ilgi yoğun oldu. Tur tekneleri ve özel tekneler gün boyu rengi turkuaza dönen boğazda gezinti yaptı.

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

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