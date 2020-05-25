İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ (Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜHaber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü.

(Havadan görüntülerle) İSTANBUL BOĞAZI TURKUAZA BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı, Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine büründü. Turkuaz İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan rüzgar ve yağışın ardından boğazın rengi değişti. Ramazan Bayramı'nın ilk günü turkuaz rengine bürünen deniz doyumsuz görüntüler oluşturdu. Turkuaz rengiyle muhteşem bir görsel oluşturan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA