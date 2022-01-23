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İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiği çift yönlü olarak kapatıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıyı Emniyeti'nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Medya, Güncel, Haber

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