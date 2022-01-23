İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI

İSTANBUL BOĞAZI TRAFİĞİ ÇİFT YÖNLÜ OLARAK KAPATILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

İSTANBUL Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı yazılı paylaşımda Boğaz trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kıyı Emniyeti'nden alınan bilgiye göre Umuryeri Kuzey Çakar bölgesinde görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle Boğaz trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştır" ifadelerini kullandı.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

İstanbul Valiliği, Medya, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title