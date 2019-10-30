İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu.

30.10.2019 10:43
İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı

Haber-KameraCengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis, binaların ve ormanlık alanların üzerini örttü. İstanbul'da sisin etkisini göstermesiyle bazı yüksek ormanlık alanlar ve binalar puslu bir havaya büründü. Beykoz, Üsküdar, Beşiktaş ilçelerinin yüksek kesimlerinde ve boğaza bakan yamaçlarda sabah saatlerinde sis oluştu. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü civarında deniz üstünde yoğun görülen sis nedeniyle İstanbul Boğazı geçici olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle Şehir Hatları ve İDO seferlerinde aksama yaşanmadı.

Kaynak: DHA

VİDEO: İstanbul boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişine kapatıldı
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