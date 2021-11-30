İstanbul Boğazı, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü trafiğe açılacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 18.30 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak gemi trafiğine açılacağını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat 18.30'da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır. Çanakkale Boğazı saat 15.00'ten itibaren çift yön olarak gemi trafiğine açılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Boğazı, tam lodos nedeniyle dün saat 14.30'da gemi trafiğine kapatılmıştı.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet