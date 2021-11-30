İstanbul Boğazı saat 18.30'da gemi trafiğine açılacak

İSTANBUL (İHA) - Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın saat 18.30 itibariyle gemi trafiğine açılacağını duyurdu.

İstanbul'da dün ve bugün sabah saatlerinde de etkisini gösteren lodos nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılmıştı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İstanbul Boğazı gemi trafiği, saat: 18.30'da güney-kuzey yönlü olarak açılacaktır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

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