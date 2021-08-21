İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul Boğazı'nın Yaren'i

İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA Eskikaraağaç köyünde her bahar tekrarlanan Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğunun bir benzeri İstanbul Boğazı'nda yaşanıyor.

BURSA Eskikaraağaç köyünde her bahar tekrarlanan Yaren Leylek ile Adem Amca'nın dostluğunun bir benzeri İstanbul Boğazı'nda yaşanıyor. Bir süredir Üsküdar Vaniköy Parkı'nı mesken edinen bir leylek, parkın müdavimleriyle arkadaş oldu. Acıktığında oltayla balık tutanların yanına giden leylek, ikram edilen balıkları yiyor.

İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Mustafa Şentop Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Yıldız Tilbe Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Arda Turan Mustafa Denizli Dimitris Pelkas Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul Boğazı'nın Yaren'i - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.8.2021 09:45:57. #1.15#

title